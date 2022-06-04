Dünya Çevre Günü nedeniyle 42 kilometre dağın zirvesine yürüdüler

Kütahya’nın Emet ilçesinde iki arkadaş Dünya Çevre Günü nedeniyle 42 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Emet İlçesi Günlüce Köyü Dereli Kaplıcalarından, Eğrigöz dağı zirvesine 42 kilometrelik yürüyüş düzenleyen, kendisini Özgürruh diye adlandıran Ali Şen ve Ultra maraton koşucusu Hüseyin Gümüş Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenledikleri doğa yürüyüşü ve tırmanış ile 42 kilometre sonunda Eğrigöz Dağı zirvesine ulaştılar. Burada Türk Bayrağını dalgalandıran sporcular gerçekleştirmiş oldukları doğa yürüyüşü ile spor yapmanın yanı sıra çevrenin doğal güzelliklerini de yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.