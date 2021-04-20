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Dumlupınar’da yürekleri ısıtan proje

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca Kaymakamlık tarafından sıcak yemek dağıtılacağı bildirildi.

KÜTAHYA 20.04.2021, 10:31
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Dumlupınar’da yürekleri ısıtan proje

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca Kaymakamlık tarafından sıcak yemek dağıtılacağı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak yaptığı açıklamada, ’’Sıcak yemek yapımı ve dağıtımı projemizin ihalesini yaptık. İlçe merkezi ve köylerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek götürmeye başladık. Devletimizin imkanları sayesinde 4 çeşit yemek ve ekmek her gün 50 hanemize ulaştırılıyor. Projemiz yıl boyunca devam edecektir. Sizlerin de ihtiyaç sahibi olup, yemeğini yapmakta zorlanan bir vatandaşımızı görmeniz halinde, bizi haberdar etmenizi rica ederiz’’ ifadelerini kullandı.
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