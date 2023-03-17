Dumlupınar’da vaaz ve hutbe kursuna katılan imam ve müezzinlere katılım belgesi

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından açılan vaaz ve hutbe kursuna katılan ilçe merkezi ve köylerinde görev yapan imam ile müezzinlere katılım belgeleri verildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen vaaz ve hutbe kursu, haftada 3 gün ve her gün 2 saat olmak üzere İlçe Vaizi Mesut Ihlamur tarafından verildi.

2 haftası vaaz, 2 haftası da hutbe olmak üzere toplamda 1 ay süren kurs sonunda İlçe Müftüsü M. Emin Olgun tarafından kursa katılım gösteren imam ve müezzinlere "Kursa Katılım Belgesi" takdim edildi.