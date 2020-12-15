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Dumlupınar’da sokak hayvanları belediye tarafından besleniyor
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yem bırakıldığı bildirildi.
KÜTAHYA 15.12.2020, 08:48
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri tarafından sokak hayvanlarına yem bırakıldığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlamanın uygulandığı bu günlerde, beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına belediyemiz destek olmaya devam ediyor.Ekiplerimiz ilçemizin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme noktalarının periyodik temizlik ve dezenfektasyonlarını yaparak sokak hayvanlarına yiyeceklerini ve sularını koyuyor. İlçe merkezimizin yanı sıra dışında kırsal alandaki sokak köpeklerine yiyecek ve su veriliyor’’ dedi.
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