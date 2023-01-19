Dumlupınar’da Sarıkamış şehitlerine vefa

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Müftülüğü’nce Sarıkamış şehitlerini anma programı düzenlendi.

İlçe Merkez Camiinde düzenlenen Sarıkamış şehitlerini anma programına İlçe Müftüsü M.Emin Olgun, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında din görevlilerinin okuduğu Yasin-i Şerif’ten sonra İlçe Müftüsü M.Emin Olgun, Sarıkamış şehitleri için din görevlisi hocaların ve cemaatin okumuş oldukları hatimler için dua yaptı.