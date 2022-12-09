Dumlupınar’da sabah namazı buluşması

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşmalarına devam edildiği bildirildi.

İlçe Merkez Camiinde gerçekleşen sabah namazı buluşması Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından kılınan sabah namazından sonra program İlçe müftüsü M. Emin Olgun’un sohbeti ve duası ile devam etti. Program sonunda cemaate çorba ikramında bulunuldu.