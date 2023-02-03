Dumlupınar’da rüzgar enerji santralinde yangın

Dumlupınar Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğü Dumlupınar Orman İşletme Şefliği sınırlarında yer alan özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan işçilerin kullandığı yatakhanede çıkan yangına, itfaiye görevlilerinin yanı sıra Dumlupınar Orman İşletme Şefliği Yangın Müdahale Ekibi tarafından da su takviyesi yapılarak müdahale edildi.

Dumlupınar İtfaiyesi ve Dumlupınar Orman İşletme Şefliği yangın ekibinin ortak müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.