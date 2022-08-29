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Dumlupınar’da Retrobüs Müzik Grubu konser verdi
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer’in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 3. gününde sahne alan Retrobüs Müzik Grubu performansıyla dinleyenleri hayran bıraktı.
KÜTAHYA 29.08.2022, 10:49
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Büyük Zafer’in 100.Yılı kutlamaları çerçevesindeki Halk Konserlerinin 3. gününde sahne alan Retrobüs Müzik Grubu performansıyla dinleyenleri hayran bıraktı.
Dumlupınar’da düzenlenen konserler serisinde İlk Hedef Anıt Meydanında sahne alan Retrobüs Müzik Grubu taklitleri, dönem kostümleri ve sahne performansıyla müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Konserde, Retrobüs Müzik Grubuna gecenin anısına Dumlupınar Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Buğra Karadağ ile Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç tarafından hediye takdim edildi.
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