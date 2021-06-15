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Dumlupınar’da ormanlık alanlarda yangın yolu açılması çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yangın yollarının bakımı ve açılmasına başlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 15.06.2021, 09:48
Dumlupınar’da ormanlık alanlarda yangın yolu açılması çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izni ile yangın yollarının bakımı ve açılmasına başlandığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizin ve bölgemizin en önemli sorunlarından birisi daha Sayın Valimizin desteği ile çözüldü. Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün izni ile orman teşkilatımız yangın yollarının bakımı ve açılmasına başladı.

Bu sayede, bir taraftan olası yangınlara karşı daha güçlü müdahale imkanı doğarken diğer taraftan da milyonlarca TL değerindeki odun hammaddesi çürümekten kurtarılarak, milli ekonomiye kazandırılmaya başlanmıştır’’ dedi.
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