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Dumlupınar’da muhtarlar toplantısı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 13.10.2021, 10:29
Dumlupınar’da muhtarlar toplantısı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Ekim ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Buğra Karadağ başkanlığında Gazi İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Kütahya DSİ 34.Şube Müdür V. İbrahim Kavak, Telekom İl Müdürü Fatih Özgül, Kütahya OEDAŞ Müdür Yardımcısı Ramazan Söyler, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, köy ve mahalle muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda mahallelerdeki ve köylerdeki sorunlar, talepler, görüşlerin değerlendirilmesi ve takibi amacıyla muhtarlar ile kurumların bir araya gelmesi ve koordinasyonun sağlanması konuları ele alındı. Ayrıca köylerde yapılan, içme suyu, kanalizasyon, alt yapı, yol ve ulaşım çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıda, muhtarlar sırayla söz alarak mahalle ve köylerinin ihtiyaçlarını talep, görüş ve önerilerini bildirdiler.

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