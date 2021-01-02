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Dumlupınar’da mezarlık yolu tamam
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kızılca köyü mezarlık yolunun yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
KÜTAHYA 02.01.2021, 11:33
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kızılca köyü mezarlık yolunun yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Daha önce bir noktaya kadar kilitli taş yapılan Kızılca Köyümüzün kabristan yolu için iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Baharda İnşallah beton yol yapılacaktır. Bu çalışmalarda bizlere her zaman destek olan Kütahya İl Özel İdaresi ekiplerine müteşekkiriz’’ ifadelerini kullandı.
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