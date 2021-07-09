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Dumlupınar’da mezarlık temizliği

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, bayram öncesi ilçe mezarlığında bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 09.07.2021, 10:25
Dumlupınar’da mezarlık temizliği
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, bayram öncesi ilçe mezarlığında bakım ve temizlik çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçe mezarlığımızda bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak daha güzel bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın kabirleri bayramlarda ve normal günlerde rahat ziyaret edebilmeleri için mezarlıkların bakımlı ve temiz olmasına önem veriyoruz. Ayrıca cenaze defin işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması için temizlik ve bakım çalışmaları belirli aralıklarla devam edecek’’ dedi.
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