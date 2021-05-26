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Dumlupınar’da köy yollarına beton asfalt

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kızılca ve Selkisaray köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

KÜTAHYA 26.05.2021, 10:17
Dumlupınar’da köy yollarına beton asfalt

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kızılca ve Selkisaray köyü bağlantı yolunun silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Çalışmaları tamamlanan yolda incelemelerde bulunduk. Yolumuzun vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Devletimiz artık köy yollarını da beton asfalt yapıyor. Bu yolun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
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