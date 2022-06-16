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Dumlupınar’da konferans

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından, "Din İstismarı İle Mücadele Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

KÜTAHYA 16.06.2022, 08:51
Dumlupınar’da konferans

Dumlupınar İlçe Müftülüğü tarafından, "Din İstismarı İle Mücadele Sahih Dini Bilginin Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Dumlupınar Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen konferansta İlçe Müftüsü M.Emin Olgun tarafından, Din ve Dinin amacı nedir? İslam Dininin özellikleri ve ana kaynakları nelerdir? Din istismarcılarının karakteristik özellikleri nelerdir? Tarihte yaşanmış din istismarı örnekleri nelerdir? Din istismarı ile mücadelede Kur’anı Kerim ve Sünneti nebeviyeye dayalı sahih dini bilginin önemi nedir? konularından bahsedildi.

Program, katılımcılara yapılan ikramlar ile sona erdi.

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