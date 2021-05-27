banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
Hafta sonu hem ıslanacak hem de üşüyeceğiz!
mRNA aşısı mı yoksa inaktif aşı mı?
mRNA aşısı mı yoksa inaktif aşı mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li 26 dev şirketin hangileri?
Maske takmak sona erecek! İşte plan...
Maske takmak sona erecek! İşte plan...

Dumlupınar’da ilaçlama ve yabani ot temizleme çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yabani ot temizleme ve haşere ile mücadele çalışmaları yapıldığı bildirildi.

KÜTAHYA 27.05.2021, 10:39
Dumlupınar’da ilaçlama ve yabani ot temizleme çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, belediye ekipleri tarafından yabani ot temizleme ve haşere ile mücadele çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Belediye çalışanlarımız tarafından, vatandaşlarımızın daha temiz, nezih ve sağlıklı bir ortamda ikamet etmelerine imkan sağlamak amacıyla cadde, sokak, yol ve kaldırım kenarlarında bulunan yabani otları temizliyoruz. Mikroplara karşıda haşereler ile mücadele ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından ilaçlama çalışmaları da yapılıyor’’ ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu