Dumlupınar’da din görevlilerine Ezanı Güzel Okuma Kursu

Dumlupınar İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik Ezanı Güzel Okuma Kursu düzenlendi.

Eğitim Merkezi hocası Beyti Haylaz’ın haftada iki gün zoom programı üzerinden verdiği kursa 11 din görevlisi katılıyor.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, “Ezanımızı canlı okumak için gayret gösteren başta öğreticimiz olmak üzere fedakarlıkla bu kursumuza katılan din görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Ezanımız daim, bayrağımız kaim olsun” denildi.