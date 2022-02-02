Dumlupınar’da çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı

Kütahya’nın Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 2022 yılı çiftçi eğitim ve bilgilendirme toplantısı kapsamında Selkisaray köyü ziyaret edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Selkisaray köyünde üreticilere Bakanlığın güncel konulardaki çalışmaları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca tarım ve hayvancılık üretim konularında sorun ve öneriler istişare edildi.