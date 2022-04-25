Dumlupınar’da “Aile Eğitimi” kursları devam ediyor

Dumlupınar Kaymakamlığınca koordine edilen “Mutlu Bireyler Huzurlu Aileler” projesi çerçevesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen Aile Eğitimi Kurslarının devam ettiği bildirildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Gazi İlkokulu Konferans salonunda düzenlenen Aile Eğitimi Kursları Uşak Üniversitesinden Doçent Hikmet Gültekin ve Öğretim Üyesi Ayşe Gültekin’in sunumuyla haftada iki gün olmak üzere devam ediyor. Kurs boyunca kursiyerlere aile hayatı, aile ve medya, aile hukuku, aile ve sağlık ve ailede iktisat konularında eğitim veriliyor. Kurslara düzenli ve tam katılım sağlayan kursiyerler ile çeşitli etkinlikler yapılacak ve hediyeler verilecek.