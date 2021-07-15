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Dumlupınar’da 3. Etap TOKİ çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 3. Etap TOKİ Konutları yapımı için gerekli çalışmaların başladığı bildirildi

KÜTAHYA 15.07.2021, 09:49
Dumlupınar’da 3. Etap TOKİ çalışmaları
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, 3. Etap TOKİ Konutları yapımı için gerekli çalışmaların başladığı bildirildi

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yapılması planlanan ve etüt çalışmaları yapılan 3. Etap TOKİ Konutları için TOKİ Genel Müdürlüğü İmar Daire Başkanı Mehmet Akif Ayar’ı makamında ziyaret ederek, konu ile ilgili istişarelerde bulunduk. Dumlupınar için gerekli yatırımların yapılacağı müjdesini aldık.Başkanımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz. İlçemizin gelişimi için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.
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