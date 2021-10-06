Dumlupınar’a yeni mesire alanı

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Dumlupınar ilçesi Kızılca köyünde bulunan gölet etrafında kurulması planlanan Dumlupınar B Tipi Mesire Alanı’nda incelemelerde bulundu.

Bölgede hayata geçirilmesi planlanan mesire alanı projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Müdür Hasan Keskin, gölet etrafına yapılacak olan yeni yol etüt ve projelendirme noktalarını yerinde inceledi.

Dumlupınar Lalelik B Tipi Mesire Alanının hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bölge Müdürü Hasan Keskin, ilçeye kazandırılacak bu yeni proje ile vatandaşların yeşile daha yakın olabilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını ve doğa ile baş başa olmak isteyen herkese güzel bir hizmet sunacaklarını dile getirdi.

Müdür Keskin, aynı zamanda boş zamanlarını ve tatil günlerini değerlendirmek için piknik amaçlı mesire alanlarına gelen vatandaşlara da seslenerek, çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini, orman alanlarının hepimizin olduğunu, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını, çevresini kirletenleri görevlilere bildirmelerini ve herkesin ormanların korunması ve kollanması konusunda üzerine düşen görevi yerine getirmesini beklediklerini belirtti.

Arazi programında Bölge Müdürü Hasan Keskin’e Altıntaş Orman İşletme Müdürü Mevlüt Polat, İşletme Müdür Yardımcısı Çağrı Sarı ve Orman İşletme Şefleri eşlik etti.