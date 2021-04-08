Dumlupınar ziyaretinde meslek yüksekokulu konuşuldu

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesini ziyaret eden (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Dumlupınar Meslek Yüksekokulu’nda incelemelerde bulundu.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Aydın, Prof. Dr. Muammer Gavas, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Dumlupınar Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Samet Giray Tunca’nın daveti üzerine yüksekokulumuzu, kaymakamlığımızı ve belediyemizi ziyarette bulundular. Sosyal tesislerimizde verilen yemekte yüksekokulumuzun daha sonra açılacak bölümleri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Rektörümüze ve heyetine yapmış oldukları bu samimi ziyaretten dolayı sonsuz teşekkür ederiz. Ayrıca bu toplantının yapılmasına vesile olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulu Müdürümüze ve ekibine teşekkür ederiz. Her şey Dumlupınar ilçemiz için’’ ifadelerini kullandı.