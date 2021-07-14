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Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe protokolü, Dumlupınar tren istasyonu modernizasyonu ve hemzemin geçitleri üzerine yapılması planlanan çalışmalar hakkında, Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi makamında ziyaret etti.

KÜTAHYA 14.07.2021, 09:33
Dumlupınar tren istasyonu modernizasyon çalışmaları görüşüldü
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçe protokolü, Dumlupınar tren istasyonu modernizasyonu ve hemzemin geçitleri üzerine yapılması planlanan çalışmalar hakkında, Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi makamında ziyaret etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa ile birlikte Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri’yi makamında ziyaret ettik. Ziyarette bölgemizdeki faaliyet ve projeler hakkında bilgi aldık. Aynı zamanda Dumlupınar istasyonumuzun modernizasyonu ve hemzemin geçitleri üzerine yapılması planlanan çalışmaları konuştuk. Misafirperverliği için kendilerine teşekkürler ederim’’ ifadelerini kullandı.
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