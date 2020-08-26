Dumlupınar Tasarım Teknokent’e destekler devam ediyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Teknokent gündemiyle Zafer Kalkınma Ajansı, KOSGEB Kütahya Müdürlüğü ve Kütahya İl Özel İdaresine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Teknokent gündemiyle bir dizi ziyaret gerçekleştiren Rektör Uysal’a, Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz eşlik etti. Uysal ve Öz, ilk olarak Zafer Kalkınma Ajansına (ZAFER) ziyarette bulundu. Burada Genel Sekreter Veli Oğuz’la bir araya geldi.

Görüşmede Teknokentin Kütahya için büyük kazanç olduğunu, teknoloji üretiminde bölgeye ve ülkeye hizmet ettiğini ifade eden Veli Oğuz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ZAFER’in ardından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Kütahya Müdürü Yaşar Yıldırım’la bir araya gelen heyet, burada KOSGEB’in Teknokente desteğini masaya yatırdı. Görüşmede Teknokent firmaları ile çok yakın çalıştıklarını, birçok Ar-Ge projesine destek vererek teknoloji üretimine ve bilgi ekonomisine hep beraber katkı sunacaklarını ifade eden Yaşar Yıldırım, Rektör Uysal ve Müdür Öz’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Son olarak Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Oymak’ı makamında ziyaret eden Rektör ve Müdür burada Oymak’la Kütahya İl Özel İdaresinin de ortağı olduğu Dumlupınar Tasarım Teknokent’i görüştü. Görüşmede Koyak, şehrin ve mücavir alan sınırları içerisindeki birçok altyapı çalışmasını tamamladıklarını söyledi ve her projede maddi ve fiziki olarak Teknokentin yanında olacaklarının sözünü verdi.

Üç kurumun temsilcilerinden de Dumlupınar Tasarım Teknokent ile ilgili açık destek alan Uysal ve Öz, Teknokente gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ettiler ve Teknokent gündemli ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de süreceğini belirttiler.