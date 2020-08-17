"Dumlupınar stadı yeni sezonda hazır olacak”

3. Lig takımlarımlarından Belediye Kütahyaspor’un yeni sezonda müsabakalarını, eksiklikleri giderilecek olan Dumlupınar stadında oynayacağı bildirildi.

Bilindiği gibi, bir süre önce Kütahya Dumlupınar stadyumunun çevresi, tribünleri, soyunma odaları ve zemini Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Bağımsız Denetçisi tarafından denetlenmişti.

Denetçisi tarafından tespit edilen eksiklerin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri 7/24 çalışılarak en kısa sürede hazır hale getirileceği, Belediye Kütahyaspor maçlarını Dumlupınar stadında oynanabilmesi için seferberlik ilan edildiği kaydedildi.

Bu arada, ekiplerin eksiklikleri gidermek için yoğun bir şekilde çalıştığı görüldü.

Bazı basın yayın organlarında Belediye Kütahyaspor’un yeni sezonda maçlarını ’Dumlupınar stadında oynanmayacağı’ şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.