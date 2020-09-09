banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Dumlupınar pazarı kapatıldı

DUMLUPINAR PAZARI KAPATILDI

KÜTAHYA 09.09.2020, 10:07
3
Dumlupınar pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarının Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar İlçe Hifzısıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde perşembe günü kurulan halk pazarı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır’’ dedi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0