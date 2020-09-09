Dumlupınar pazarı kapatıldı

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarının Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Dumlupınar İlçe Hifzısıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde perşembe günü kurulan halk pazarı Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır’’ dedi.