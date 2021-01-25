Dumlupınar köylerinin sorunları istişare edildi

Dumlupınar ilçe protokolü, ilçe merkezi ve köylerin alt yapı sorunlarını DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan’ı ziyaret ederek istişare etti.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamımız Salih Sak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bursa, MHP İl Genel Meclis üyesi Nafiz Uçar, Kütahya DSİ 34. Şube Müdürü İbrahim Kavak ile birlikte DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan’a ziyarette bulunduk. İlçemiz ve ilçemizin köylerinde bulunan kanalların, sazlıkların, dere yataklarının, sulama alanlarının temizlenmesi konularında bilgi alışverişinde bulunulduk’’ ifadelerini kullandı.