Dumlupınar köylerinde kilitli parke döşeme ve çok amaçlı bina yapım çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 2020 Köydes Programı kapsamında, köylerde devam eden kilitli parke döşeme ve çok amaçlı bina yapım çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, ’’Alt yapı çalışmalarının ve ön hazırlıkların tamamlanmasının ardından, Selkisaray köyümüzün kilitli parke taşı yapılan alanlarında, köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlarımıza hizmet verecek olan, yapımı devam eden binada incelemelerde bulunduk. Hamurköy ve Arpalı köylerimizi de ziyaret gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç ve Özel İdare Müdürü Kalender Yapıcı ile beraber yaptığımız incelemelerde çalışmalrın aralıksız devam ettiğini gördük. Köylümüzün derdi her daim önceliğimizdir. Yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızla konuşup sorunlarını dinleme fırsatı bulduk. Taleplerini kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza başlayacağız’’ dedi.