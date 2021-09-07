banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
İstanbul’da metronun simgesi değişti: Artık M değil U harfiyle!
THK Kayyumu istifa etti!
THK Kayyumu istifa etti!
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Selçuk Bayraktar, Denecar Takımı’nı tebrik etti
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!
Necati Şaşmaz'ın ses kayıtları ortaya çıktı: Mehdi olarak seçilmiş!

Dumlupınar Kaymakamı Karadağ, görevine başladı

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamlığı görevine atanan Buğra Karadağ, vazifesine başladı.

KÜTAHYA 07.09.2021, 10:20
Dumlupınar Kaymakamı Karadağ, görevine başladı

Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakamlığı görevine atanan Buğra Karadağ, vazifesine başladı.

1989 yılında Samsun’da doğan Buğra Karadağ, Subaşı İlkokulu ve Fazıl Kadı İlköğretim Okulunu müteakiben Kızılırmak Anadolu Öğretmen Lisesini kazandı. 2008 - 2012 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki öğreniminin ardından 2018 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalından yüksek lisans derecesi aldı. Yozgat Defterdarlığında Defterdarlık Uzman Yardımcısı ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde Maliye Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Karadağ, 2017 yılında Kaymakamlık mesleğine başlayarak Samsun Valiliğinde il stajı, Ordu’nun Ünye ve Çorum’un Sungurlu ilçelerinde Kaymakam Refikliği, Adana’nın Feke ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Kütahya’nın Hisarcık İlçesi Kaymakamlığı görevlerinin yanı sıra İngiltere’de dil eğitimi aldı.

Son gerçekleştirilen atama kararı ile Dumlupınar Kaymakamlığına atanan Karadağ, iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve bir kız çocuk babası.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0