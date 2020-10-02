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Dumlupınar ilçe pazarında Korona virüs denetimi

DUMLUPINAR İLÇE PAZARINDA KORONA VİRÜS DENETİMİ

KÜTAHYA 02.10.2020, 10:57
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Dumlupınar ilçe pazarında Korona virüs denetimi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarında, çok sıkı Korona virüs denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kaymakamımız Salih Sak ile birlikte Korona virüs (Covid-19) denetimi kapsamında, İlçemizde Perşembe günü kurulan halk pazarında denetimlerde bulunduk. Yapılan denetimlere Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day ve Emniyet Amiri İbrahim Kurt katıldı. Pazar yerinde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı salgın konusunda bilgilendirdik. Daha sonra kahvehaneler, lokantalar, düğün salonu, marketler, berberler, kuaför, cami ve lokantalarda denetim yaptık. Bu denetimlere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli katıldı. İnşallah kısa sürede tüm ülkemiz ve dünya bu salgını atlatır’’ ifadelerini kullandı.

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