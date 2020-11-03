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Dumlupınar ilçe pazarı 2 hafta kapatıldı
DUMLUPINAR İLÇE PAZARI 2 HAFTA KAPATILDI
KÜTAHYA 03.11.2020, 10:36
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde her hafta perşembe günleri kurulan ilçe pazarının Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı açıklandı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’’Dumlupınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karar gereği, ilçemizde perşembe günü kurulan halk pazarı Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 2 hafta boyunca kapatılmıştır’’ dedi.
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