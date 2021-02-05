Dumlupınar Göleti’nde su miktarını arttırma çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde sulama göletindeki su miktarını arttırmak için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde göletimize yakın alanlarda boşa akan suların, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerimiz tarafından göletimizi besleyecek şekilde su yolu açma çalışmaları başlatıldı. Üreticilerimiz için oldukça önemli olan bu çalışmayı kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimize ve halkımıza hayırlı olması temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.