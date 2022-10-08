Dumlupınar Eydemir köyünde yağmur duası

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Eydemir köyünde Cuma Namazı sonrası yağmur duası programı gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Bilal Basrı’nın de katılım sağladığı program İlçe Müftüsü M.Emin Olgun’un kıldırdığı Cuma Namazının ardından, köy konağı önünde yapılan yağmur duası ile devam etti. Akabinde köy halkı tarafından verilen ikramlarla program sona erdi.