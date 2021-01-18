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Dumlupınar Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bıraktı.
KÜTAHYA 18.01.2021, 10:44
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Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bıraktı.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Kısıtlamanın uygulandığı ve kış şartlarının ağır geçtiği bu günlerde beslenme ve barınma zorluğu yaşayan sokak hayvanlarına, belediyemiz ekiplerince yiyecek verilerek yaşamlarını sürdürmeleri sağlanmaktadır. Belediye olarak her zaman sokak hayvanları konusunda gerekli çalışmaları yapmaktayız. Soğuk kış günlerinde çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecek’’ dedi.
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