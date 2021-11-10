Dumandan etkilenerek bayılan kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Kütahya’da 2 katlı binada çıkan yangında yoğun dumandan etkilenerek baygınlık geçiren kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Börekçiler Mahallesi Gediz Caddesi üzerindeki 2 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında bina içinde bir kişinin olduğu değerlendirilerek girdiği evde yoğun duman etkilenerek baygınlık geçiren H.S.’ye ulaştı ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.S. ambulansa ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.