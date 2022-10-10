Düğündeki gösterileri davetlilere unutulmaz anlar yaşattı

Kütahya’nın tek Çerkes köyü olan Simav ilçesine bağlı Kiçir Köyü Adige Derneği üyesi gençlerinin, köy muhtarının oğlunun düğündeki gösterileri davetlilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yüzlerce Çerkes, Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan’ın oğlu Emirhan ve eşi Seda’nın Simav’daki düğününde bir araya geldi.

Düğün salonunda 5 bin yıllık tahtaya vurularak çalınan ve ellerindeki “Paçhik” dedikleri çalgı ile mızıka eşliğinde Kiçir Adige Derneği gençlerinin oynadığı coşkulu oyunlar salona sığmayıp ilçe sokaklarına kadar taştı.

Köylerinin dünyanın ilgi ve odak merkezi olduğunu söyleyen Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, ”Kütahya’nın tek Çerkes köyü olan Kiçir, gelenek, görenek ve kültürlerini hiç unutmadan yıllardan beri devam ettirmektedirler. Çerkesler diline, müziğine, mitolojisine, folkloruna bağlıdır. Bir Çerkes mızıka sesi duyduğu zaman Dünya’yı unutur, oyunu gördüğü zaman bütün benliğiyle katılır. Ayrıca her yıl köyümüzde Çerkes kültürünü, diğer kardeş yöre kültürleri ile buluşturup, kaynaştırmak amacıyla ’Çerkes Şenliği’ düzenlenmektedir” dedi.