DSİ, Kütahya’daki baraj ve göletlerin doluluk oranları açıklandı

Kütahya’daki baraj ve göletlerin doluluk oranları açıklandı. Oranlar özellikle sulama açısında alarm veriyor.

DSİ 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kütahya genelinde idaremizce inşa edilerek işletmeye açılan başta, Kayaboğazı Barajı hizmet hisselerine göre sanayi suyu, endüstri suyu ve Tavşanlı sulamasının su ihtiyacını karşılamaktadır. Barajlardaki Kayaboğazı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 66,6 seviyesinde, Beşkarış Sulaması’nın su kaynağı olan Beşkarış Barajı’nda doluluk oranı yüzde 39 seviyesinde, Kureyşler Sulaması’nın su kaynağı Kureyşler Barajı’nda doluluk oranı yüzde 2 seviyesinde, Çavdarhisar Sulaması’nın su kaynağı Çavdarhisar Barajı’nda doluluk oranı yüzde 19 su seviyesinde olduğu görülmüştür. Bu veriler değerlendirildiğinde doluluk oranlarında kısmi bir gerileme olduğu görülmektedir” denildi.

Açıklamada, yağışların azlığı ve depolamalı tesislerde (baraj, gölet) yeterli su birikmemesinden dolayı, söz konusu durumun en az olumsuzlukla atlatılabilmesi için mevcut su durumuna göre hareket edilmesinin faydalı olacağı öngörüsünde bulunuldu.

"Su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir"

Kütahya’daki göletlerin Temmuz 2022 tarihi itibariyle doluluk oranı yüzde 40-50 arasında değiştiği belirtilen açıklamada, ”Baraj ve göletler ile ilgili her türlü rutin bakım ve onarım çalışmaları ’İşletme ve bakım talimatı’ doğrultusunda her yıl ve sulama sezonu içerisinde yapılmakta baraj ve göletlerdeki kapak yapılarının boyanması, çalışır halde olması için gerekli muayenelerinin yapılması sağlanmaktadır. Kurak geçen yıllarda barajlara yeterli su gelmemekte, bu da sulamada sıkıntılara neden olmaktadır. Çiftçilerimizin buna göre davranarak ürün planlamaları yapmaları, büyük çaplı ekim yapmamaları, su ihtiyacı fazla olan bitkilerin ekilmemesi veya ektirilmemesi gerekmektedir. Konunun tüm sulayıcılara ve su kullanıcı örgütlerine ekim öncesi gerekli duyurular valilikler, kaymakamlıklar, il, ilçe tarım ve orman müdürlüklerine, belediye başkanlıklarına, ziraat odalarına, muhtarlıklara bildirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Kütahya’nın Demirciören Göleti ve Enne Barajı’ndan yararlanan vatandaşlar, su tasarrufu çağrısında bulundu.