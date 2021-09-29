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Drone Şampiyonası ikincisi Doruk’a ödül

Kütahya Valisi Ali Çelik, Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda ikinci olan ve dünyanın en iyi drone pilotlarının yarıştığı World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil eden 11 yaşındaki Doruk Cengiz’i ödüllendirdi. Ödülü Kütahya adına verdiğini söyleyen Vali Ali Çelik, “Şehrimizin gururusun, tüm dünya adını öğrenecek” dedi.

KÜTAHYA 29.09.2021, 10:13
Drone Şampiyonası ikincisi Doruk’a ödül

Kütahya Valisi Ali Çelik, Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda ikinci olan ve dünyanın en iyi drone pilotlarının yarıştığı World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil eden 11 yaşındaki Doruk Cengiz’i ödüllendirdi. Ödülü Kütahya adına verdiğini söyleyen Vali Ali Çelik, “Şehrimizin gururusun, tüm dünya adını öğrenecek” dedi.

Teknofest Türkiye Drone Şampiyonası’nda ikinci olan Kütahya Tasarım Teknokent ön kuluçka girişimcisi 11 yaşındaki Doruk Cengiz, 22 ülkeden 32 sporcunun yarıştığı World Drone Cup’ta Türkiye’yi temsil etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, katıldığı her yarışmada Kütahya’nın göğsünü kabartan Türkiye’nin en genç drone pilotu Doruk Cengiz’i altınla ödüllendirdi.

Doruk Cengiz’i tebrik ederek ödülü tüm Kütahyalılar adına verdiğini söyleyen Vali Ali Çelik, “İnanıyorum ki hem ülkemiz hem de dünya adını kısa sürede öğrenecek. Şehrimize yaşattığın gurur ve mutluluk için sana ve ailene teşekkür ediyorum. Başarıların daim olsun” dedi.

Vali Çelik’e AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İdare Mahkemesi Başkanı Ferid Cengiz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Duygu Perçin Renders eşlik etti.

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