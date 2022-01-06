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Dr. İlknur Kaya: “Alt solunum yolu enfeksiyonları olanların aşı yaptırması gerekli”

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Kaya, kış aylarının gelmesiyle artan alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, koah gibi kronik hastalığı olanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

KÜTAHYA 06.01.2022, 14:20
Dr. İlknur Kaya: “Alt solunum yolu enfeksiyonları olanların aşı yaptırması gerekli”

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Kaya, kış aylarının gelmesiyle artan alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, koah gibi kronik hastalığı olanların mutlaka aşı yaptırması gerektiğini belirtti.

Zatürrenin akciğerin iltihabı olduğunu söyleyen Dr. İlknur Kaya, “Bakteri, virüs, mantar gibi çeşitli mikroplarla oluşabilir. En sık görülen, hekime başvurmaya neden olan, en fazla ölüme yol açabilen hastalıklar arasındadır. Özellikle çocuklarda, 65 yaş üstü yaşlılarda, kronik bir hastalığa sahip olanlarda (böbrek, şeker, kalp veya akciğer hastalığı gibi), sigara kullananlarda, bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık veya ilaç kullanımı varlığında daha sık görülür. Toplumda gelişen pnömoniler (TGP), tüm dünyada hastane başvurularının, tedavi giderlerinin, iş, okul günü kayıplarının ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumludur” dedi.

Dr. İlknur Kaya, günümüzde antibiyotiklerin yaygın kullanılmasına ve etkin bağışıklama politikalarına bağlı olarak enfeksiyon hastalıklarından ölümlerin giderek azaldığın, ancak toplumda gelişen pnömonilerin halen yüksek hastalık ve ölüm nedeni olduğunu ifade etti.

Zatürreye neden olan mikrobun belirlenmesinin çoğu kez mümkün olamayacağına vurgu yapan Kaya, “ Ancak zatürre tanısı konduktan sonra en kısa zamanda antibiyotik tedavinin başlanması gereklidir. Bu nedenle hastanın yaşı, kronik hastalıkları, zatürrenin şiddeti gibi durumlar dikkate alınarak antibiyotik tedavi başlanır. Balgamda herhangi bir mikrobun izlerinin saptanması ve bu mikrobun hangi antibiyotikle tedavi edilebileceğine dair veriler 72 saat içinde sonuçlanır. Sonuçlara göre antibiyotik tedavi yeniden düzenlenebilir” diye konuştu.

“Korunmak için ne yapılmalı?"

Dr. İlknur Kaya zatürreden korunmak için, “Altta yatan kronik hastalıkların kontrol altına alınması, dengeli beslenme, hijyenik önlemler, sigara ve alkol alışkanlıklarının kontrolü, pnömokok ve yıllık influenza aşıları ile TGP’nin sıklığı ve ölüm oranı azaltılabilir. Aktif veya pasif sigara içmek TKP’de bağımsız bir risk faktörüdür ve TGP tanısı alan olgulara sigarayı bırakma konusunda tıbbi destek verilmelidir. En sık zatürreye neden olan mikrop pnömokoklardır. Pnömokoklara karşı yapılan pnömokok aşısı (zatürre aşısı), 65 yaş ve üzeri, kronik hastalık (FEV1 yüzde 40 olan KOAH’lılar ile bronşektazi, pnömonektomi (=bir akciğerin cerarahi olarak yerinden tamamen çıkarılması), kalp ve damar, böbrek, karaciğer ve şeker hastalığı olanlar), kronik alkolizm, dalak disfonksiyonu veya dalağı alınmış olanlar, bağışıklık yetmezliği ve bağışıklık sistemini baskılayan tedavi kullanımı, beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar pnömokok hastalığı veya komplikasyon riskinin artmış olduğu şartlarda yaşayanlara Pnömokok aşısı yapılması önerilir. Aşı, koldan kas içine yapılır. Oldukça güvenilirdir, ciddi yan etkilere pek rastlanmaz. Yaşam boyu bir veya iki kez yapılması çoğu kez yeterli olur. Grip (influenza) de zatürreye zemin hazırlaması açısından tehlikeli olabilir. Her yıl en fazla gribe neden olan mikropların belirlenmesi ile her yıl yeni aşı hazırlanır ve grip aşısının her yıl tekrarlanması gereklidir. Aşı, Eylül, Ekim, Kasım aylarında yapılabilir “ ifadelerine yer verdi.

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