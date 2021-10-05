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DPÜSEM ve KUTSO’dan Risk Yönetimi eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (DPÜSEM) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğiyle verdiği eğitimlerden ikincisinde Risk Yönetimi konulu eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 05.10.2021, 11:06
DPÜSEM ve KUTSO’dan Risk Yönetimi eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinin (DPÜSEM) Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) iş birliğiyle verdiği eğitimlerden ikincisinde Risk Yönetimi konulu eğitim çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aktaş, salgın döneminde yüz yüze yapılamayan KUTSO akademi eğitimlerinin, çevrim içi olarak devam ettiğini, koşullar uygun olduğunda yüz yüze eğitimleri de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

Eğitimde, konuşmacı olarak yer alan Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ferit Karahan, risk kavramı, riski tanımlama, risk kaynakları, risk grupları, risk karşısında yatırımcı tipleri, risk ölçümü, portföy kavramı ve gereksinimi, piyasa riskleri, uluslararası riskler, risklerden korunma gibi konularda bilgiler vererek, katılımcıların sorularını cevapladı.

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