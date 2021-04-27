DPÜ’nün yardım tırı İdlib’e uğurlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Suriye’nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için başlattığı “Seninle Tamamlansın” adlı yardım kampanyasıyla toplanan 185 bin TL değerindeki yardım malzemeleri, düzenlenen törenle yola çıktı.

Evliya Çelebi Yerleşkesindeki Kapalı Spor Salonu önünde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Muammer Gavas, Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Atilla Batur ve personeller katıldı.

“Milletimiz insani yardımda açık ara öndedir”

Törende bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, “Böylesi mübarek bir günde böylesi güzel bir kampanyayı başlattık. Yaklaşık 185 bin TL’lik yardım malzemesini Suriye’de en ihtiyaç olan yerlere ulaştıracağız. Bunun yanı sıra Kütahya olarak o bölgede 150 briket ev yapıldı. Bunun 10 tanesini de üniversitemiz yaptı. Üniversitemiz akademik, idari ve tüm çalışanlarıyla bu kampanyaya destek verdi. Rabbimden sevaplarının ziyade olmasını niyaz ediyorum. Milletimiz tarih boyunca insani yardım bakımından açık ara öndedir. ABD’den, Almanya’dan, İngiltere’den daha fazla insani yardım yaptık. Ancak bugün gelinen noktada bu asil millete maalesef soykırım ithamında bulunanlar var. Biz onlara öncelikle aynaya bakmalarını tavsiye ediyoruz. Aynaya baktıkları zaman asıl soykırımcının kendileri olduğunu görecekler. Irak’ı, Suriye’yi, bu coğrafyayı ne hale getirdiklerine baksınlar. Aziz milletimizin tarihinde soykırım olmadığı gibi insani yardım, şefkat, merhamet bakımından da eline su dökebilecek başka bir millet yoktur. Önce bölücü terör örgütü ile üstümüze geldiler. Bu kahraman millet ve kahraman ordu üstesinden geldi ve muzaffer olduk. Yetmedi bin bir entrikayla FETÖ ile üzerimize geldiler. Bu milleti can damarından vurmaya çalıştılar. Bizim tarihimizde leke yok. Attıkları çamurda döner kendileri boğulurlar. Üniversitemiz şimdi olduğu gibi, farklı yöndeki yardımlara da katkı sağlamaya devam edecektir. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından içinde yatak, ranza, yiyecek, giyim eşyaları ile oyuncakların yer aldığı yardım tırı, Suriye vatandaşlarına ulaştırılmak üzere İdlib’e uğurlandı.