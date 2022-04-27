DPÜ’nün Projesine Tarım ve Orman Bakanlığından destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Akçiçek’in yürütücülüğünü yaptığı “Kütahya İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” isimli proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Akçiçek’in yürütücüsü olduğu ve “Kütahya İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” isimli proje Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenmeye layık görüldü. Projeyle Kütahya halkının doğal biyolojik kaynaklardan faydalanarak geliştirdiği ilaç, maya, boya gibi geleneksel ürünlere ilişkin bilgilerin derlenmesi ve geleneksel bilgi veri sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Sağlık, beslenme, tarım, hayvancılık ve endüstriyel üretim alanlarında geleneksel bilgilerin koruma altına alınacağı projenin sonucunda, Kütahya’nın biyolojik çeşitliliğine dayalı geleneksel bilgiler kullanılarak, ürünlerin patentinin yabancılar tarafından alınması önlenebilecek ve geleneksel bilgilere dayalı katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri için veri ve bilgi sağlanmış olacak.