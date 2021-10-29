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DPÜ’nün öncelikli alan projelerine 8 milyon TL’lik destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Öncelikli Alan Projelerine 8 milyon TL destek sağladığı bildirildi.

KÜTAHYA 29.10.2021, 11:20
DPÜ’nün öncelikli alan projelerine 8 milyon TL’lik destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Öncelikli Alan Projelerine 8 milyon TL destek sağladığı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Yardımcısı ve Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, BAP kapsamında akademisyenlerimiz tarafından önerilen öncelikli alan projelerine 8 milyon Türk Lirası üzerinde katkı sağladık. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlar kapsamında gerek bölgemizin gerek ise üniversitemizin öncelikli alanlarına göre günümüze kadar 12 adet çağrı başlığı kapsamında 29 adet proje başvurusu almış bulunmaktayız. Bu projelerin 17’si proje başvuru değerlendirme aşamalarında başarılı olarak kabul edilmeye hak kazanmıştır. Kabul edilen bu projelere üniversitemiz olarak yaklaşık 8 Milyon Türk lirası üzerinde kaynak sağlamış bulunmaktayız. Bölgemiz ve ülkemizin bilimsel ve teknolojik kazanımlarına katkı sunmayı en büyük ölçüt olarak belirlediğimiz proje çağrılarımız kapsamında kabul edilen projeler için, bu projelerde yürütücü ve araştırmacı olan tüm akademisyenlerimizi bir kez daha tebrik etmek isterim. Bu projelerin üniversitemiz ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Akademisyenlerimize verilen destekle ilgili görüş bildiren Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, “Üniversitemiz olarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına katkı sağlamak noktasında çalışmalarımız sürecek. DPÜ BAP’ın ülkemizin bilimsel, teknolojik ve yenilik politikalarına paralel şekilde çeşitli başlıklar altında her biri birbirinden farklı disiplinlerde olmak üzere imkan sağlaması kararını memnuniyetle karşılıyorum. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde yürütülen bilimsel çalışmaların bölgesel ve büyük ölçekte ülkemiz adına olumlu sonuçlarını en kısa sürede alacağına yürekten inanıyorum. Akademik personelimize şu ana kadar çıkılan çağrıların ülkemizin bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına katkı sağlamak noktasında gelecekte farklı alanlarda da uygulanacağını bildirmek isterim. Çalışmalarını ve proje çağrılarını yakından takip ettiğim DPÜ BAP’ı yaptıkları çalışmalardan dolayı kutluyor, projelere katkı veren tüm personellerimize çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu

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