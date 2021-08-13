DPÜ’nün konuğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Gençlik Buluşmaları etkinlikleri kapsamında “DPÜ’den Büyükşehir Belediye Başkanlığına” semineri düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal’ın selamlama konuşması ile başladı.

Gençlik Buluşmaları programından gençlerle birlikte kendisinin de çok yararlandığını söyleyen Rektör Kazım Uysal, "DPÜ’den mezun olarak memleketimizin en güzide kurumlarında görev alan ve gençlere rol model olan başarılı insanlara çok ihtiyacımız var" dedi.

Daha sonra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık, Başkan Alinur Aktaş’ın özgeçmişini okudu.

Etkinlikte söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üniversitenin bir mensubu olduğunu hissetmesine vesile olan programa katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve konuşmasına kendini tanıtarak başladı.

Yüksek lisans eğitimini DPÜ’de tamamlayan Alinur Aktaş, DPÜ’nün yerinin gönlünde ayrı olduğunu ve Bursa ile Kütahya’nın komşu olması nedeniyle Kütahya’yı ve üniversiteyi sık sık ziyaret ettiğini ifade etti.

Konuşmasında Bursa Büyükşehir Belediyesinde şehir için yürütülen çalışmalardan da söz eden Başkan Aktaş, bu çalışmalar üzerinden öğrencilere önerilerde bulundu. Eğitimin ülkenin olduğu kadar yerel yönetimlerin de çalışma alanında olduğuna dikkat çeken Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bu alanda çeşitli etkinlikler yürüttüğünü kaydetti. Aktaş, konuşmasının sonunda başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri olmak üzere üniversite çağındaki gençlere ve gelecekte siyaset yapmayı planlayan bireylere tavsiyelerde bulundu.

Seminer, Rektör Kazım Uysal’ın, Alinur Aktaş’ı tebrik etmesi ve başarı dileklerini sunmasının ardından sona erdi.