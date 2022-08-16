DPÜ’nün kontenjanları yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 99’luk doluluk oranına ulaştı.

Dumlupınar Üniversitesinin lisans ve ön lisans programları için YKS kılavuzunda yayımlanan 8 bin 822 kontenjana 8 bin 750 öğrenci yerleştirildi. Bazı bölümlere kontenjan üstü yerleştirme gerçekleştirilirken, sadece birkaç bölümde boş kalan kontenjan sayısı 72 kişi oldu. Böylece DPÜ açtığı kontenjanların yüzde 99,18’ini ilk yerleştirme döneminde doldurmuş oldu.

“Ön lisans programlarının tamamı doldu”

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre DPÜ’ nün ön lisans programlarında ilan edilen 5 bin 372 kontenjanın tamamı dolarken bazı bölümlere kontenjan üstü yerleştirme yapıldı. Lisans düzeyinde ise 3 bin 451 kontenjan ilan eden DPÜ’nün bu kontenjanlarının 3 bin 378’i dolarken sadece 72’si boş kaldı. Bazı lisans bölümlerine de kontenjan üstü yerleştirme yapıldı. Boş kalan kontenjanların da ek yerleştirme ile dolması durumunda öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin öğrenci sayısının 47 bini geçmesi bekleniyor.

“Yerleşen öğrenci sayısında önceki yıllara oranla rekor seviyeye ulaşıldı”

2022-2023 eğitim-öğretim yılında DPÜ’ ye yerleşen öğrenci sayısında önceki yıllara oranla rekor seviyeye ulaşıldığını söyleyen Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, ”Bu yıl DPÜ’ nün 30. yılı. Bu akademik yıl öncesinde eğitim-öğretim planlamamızla ilgili önemli bir değişiklik yaptık ve Kütahya il merkezindeki tüm birimlerimizi Evliya Çelebi Yerleşkemize topladık ve yeni dönemi hep birlikte karşılayacağız. İlçelerimizde yer alan akademik birimlerimizde müthiş bir doluluk oranına ulaştık. İlçelerle beraber yüzde 99’u aşan doluluk oranıyla DPÜ yeni bir rekor daha kırdı. Daha şimdiden 8 bin 750 öğrencimiz kayıt yaptırmaya hak kazandı. Bu öğrencilere özel yetenek sınavıyla ve ek yerleştirmeyle gelecek yeni öğrencilerimiz de katılacak. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyor ve ‘Kütahya Dumlupınar ailesine hoş geldiniz’ diyorum” diye konuştu.