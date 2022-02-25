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DPÜ’nün erişilebilir binalarına 11 bayrak daha

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) Erişilebilirlik logolu bayrak almaya hak kazanan 11 binası için belge teslim töreni düzenlendi.

KÜTAHYA 25.02.2022, 11:39
DPÜ’nün erişilebilir binalarına 11 bayrak daha

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin (DPÜ) Erişilebilirlik logolu bayrak almaya hak kazanan 11 binası için belge teslim töreni düzenlendi.

Rektörlük makamında düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fatma Uz bir araya geldi. Üniversitenin Erişilebilirlik Logolu Bayrak almaya hak kazanan Bedesten, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tavşanlı Uygulama Bilimler Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Olimpik Yüzme Havuzu, Rektörlük, Merkez Kütüphane, Yabancı Diller Yüksekokulu, Hüsnü Özyeğin Öğrenci Yurdu ve Konukevi binaları için hazırlanan bayraklar Müdür Fatma Uz tarafından Rektör Kazım Uysal’a teslim edildi.

“Daha erişilebilir bir üniversite olacağız”

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rektör Kazım Uysal, Dumlupınar Üniversitesinin 1992’de kurulduğunu hatırlatarak, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, yaklaşık 8 milyon metrekare yerleşke alanı, 300 bin metrekare kapalı alanı ile yaklaşık 46 bin öğrencisi bulunan ülkemizin büyük ve güzide bir eğitim kurumudur. DPÜ, öğrencilerimize sahip çıkmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için var gücü ile çalışmaktadır. İnşallah yakında tüm binaları ve sosyal alanları ile daha erişilebilir bir üniversite olacağız” dedi.

Rektör Uysal,” Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, sadece fiziki engelleri kaldırması yerleşkelerini, sosyal tesislerini ve eğitim binalarını engelsiz yapması ile değil, sadece engelli hayatını kolaylaştırıcı teknolojiler geliştirmesi ile değil, insani duruşu ile sevgi ve muhabbeti ile de engelli kardeşlerimizin yanındadır. Engelli insanımıza sahip çıkmayı en kutsal bir görev kabul etmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bilim ve teknolojiyi engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve engelleri kaldırmak için kullanacak, azim ve gayretle çalışmalarına devam edecektir” diye konuştu.

Konuyla ilgili Dumlupınar Üniversitesinden yapılan açıklamada,” 2022 yılında da Engelsiz Üniversite ödülüne layık görülen DPÜ için bu başarı ilk kez elde edilmedi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yedi ayrı dalda verilen Erişilebilirlik Ödülleri töreninde Eğitim Alanında Erişilebilirlik ödülünü kazanmış ve bu alanda ilk ödülün sahibi olmuştu. Ödül için Ankara’da düzenlenen törende Rektör Kazım Uysal, ödülünü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un elinden almıştı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin engelsiz üniversite çalışmalarındaki başarısını tescil eden kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da bulunuyor. YÖK, yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel olanaklarla ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği Engelsiz Üniversiteler Ödülleri’nde de iki yıldır liderliği kimseye bırakmadı. 2021 yılında 114 üniversiteden 837 başvurunun yapıldığı ve Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak), Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) ve Sosyal Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) kategorileri olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleşen yarışmada DPÜ, kazandığı 10 bayrakla en fazla bayrak kazanan üniversite olarak 2020 yılındaki başarısını tekrarlamıştı. DPÜ, 2021 yılı sonu itibariyle 23 turuncu ve 1 mavi bayrak sahibi olarak Türkiye’nin bu alanda en çok bayrak kazanan üniversite unvanını sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

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