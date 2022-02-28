DPÜ’nün “Askıda giysi” kampanyasına destek

Kütahya’da “Askıda giysi” kampanyasına yapılan bağışlar DPÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edildi.

Askıda giysi kampanyasının tamamlanması nedeniyle Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Terzi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer, Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, kampanyanın yürütücülüğünü üstlenen Risk Topluluğu öğrencileri ve topluluk danışmanı Doç. Dr. Nilüfer Dalkılıç katıldı.

Giysilerin toplanıp sergilendiği alanı ziyaret eden Rektör Uysal, Doç. Dr. Nilüfer Dalkılıç’tan projenin ayrıntıları hakkında bilgi alıp bağışlanan giysileri inceledi.

“Gerçekleştirilen kampanya çok önemli”

Öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada gerçekleştirilen kampanyanın çok önemli olduğunu ifade eden Rektör Kazım Uysal, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde böyle bir etkinliğin düzenlenmesinde büyük memnuniyet duyuyorum. Bir insan için en büyük mutluluğun başkasını mutlu etmek olduğuna inanıyorum. Biliyorsunuz daha geçen ay İdlib’e yardım gönderdik ve bu ilk değildi. Bugün İdlib’de DPÜ’nün bağışlarıyla yapılan 10 adet briket ev var. Elimiz İdlib’e kadar uzanıyorken, yerleşkemizin içini ihmal etmiyoruz” dedi.

“Veren elin alan eli görmediği bir sistemle yardım ediyoruz”

Uysal,” 2019’da faaliyete geçen ve bugüne kadar başarıyla sürdürdüğümüz Giysibank projemizle giysi ihtiyacı olan öğrencilerimize, veren elin alan eli görmediği bir sistemle yardım ediyoruz. Bugün Nilüfer Hocamız ve Risk Topluluğumuz bu projemize Askıda Giysi projesiyle destek veriyorlar ve bağışlanan giysileri Giysibank’a bağışlıyorlar. Karın, kışın oldukça fazla hissedildiği bir dönemde öğrencilerimizin böyle bir kampanyayı yürütmesi ayrıca önemli ve kıymetli. Nilüfer Hocamı ve tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rektörün ardından kısa bir konuşma yapan ve projeye katkı sunan idareci, akademisyen ve öğrencileri kutlayan Doç. Dr. Dalkılıç, “Öncelikle bağış yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu proje Dekanımız Prof. Dr. Aydın Kayabaşı’nın fikriydi. Bizler bu fikri geliştirerek bugün sonuçlandırıyoruz ve çok mutluyuz. Giysi gereksinimi olan öğrencilerimiz randevu.dpu.edu.tr adresinden randevu alarak sadece kendilerinin olacağı bir zaman diliminde mağazaya gidip bu ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürebilirler. Bu projeyle elde edilen yeni giysiler de çok kısa sürede Giysibank’ın raflarında olacak. Risk Topluluğu öğrencilerine de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Bu törene katılarak bizi şereflendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Törenin ardından bağışlanan 300’den fazla giysi, kolilere yerleştirildi ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edildi.