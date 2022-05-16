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DPÜ’nün Anne Üniversitesi projesinde ilk dersi Rektör Uysal verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin eş güdümünde başlayan Anne Üniversitesi projesinde ilk ders Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından verildi.

KÜTAHYA 16.05.2022, 09:09
DPÜ’nün Anne Üniversitesi projesinde ilk dersi Rektör Uysal verdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin eş güdümünde başlayan Anne Üniversitesi projesinde ilk ders Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından verildi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezimizin, (DPÜ ATHUM) Teknoloji Transfer Ofisimizle iş birliği içinde hayata geçirdiği ve daha önce üniversite eğitimi almamış annelerin akran zorbalığı, medya okuryazarlığı, ilk yardım ve seramik gibi dersler alacağı projenin ilk dersi Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez ve DPÜ ATHUM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tijen Tülübaş ve proje çerçevesinde eğitim alacak annelerin katılımıyla Rektörlükteki toplantı salonunda verildi.

“Anne, ailenin ve milletin esasıdır”

Proje çerçevesinde eğitim alacak annelere hitap eden Prof. Dr. Kazım Uysal, anneliğin dünyanın en önemli ve en kutsal işi olduğunu söyledi.

Rektör Kazım Uysal, “Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Anne Üniversitesi projesine ev sahipliği yapmasından büyük gurur duyuyorum. Bu projenin fikri bana ulaştığında çok memnun oldum. Daha önce üniversite eğitimi alma imkanı bulamayan anneleri, üniversite ortamıyla buluşturmanın, onlara faydalı olacak katkılar sunmanın çok faydalı olacağına inandık ve bugün ilk dersimizi yapıyoruz. Bu projenin öznesi olan sizler, yani anneler, toplumun temel yapı taşı olan aileyi ayakta tutan kişilersiniz. Milletin huzuru, mutluluğu ve bekası aileye bağlıdır. Aileyi de milleti de ayakta tutan temel direk ise annelerdir. Yani anne, hem ailenin hem de milletin esasıdır, özüdür. Annelik, dünyanın en önemli ve en kutsal işidir. İnsan hayatın şekillenmesinde en büyük emek annelerindir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından ilk dersi Pozitif Psikoloji konusunda veren Rektör Uysal, aile hayatı özelinde verdiği örnekleri aynı zamanda uzmanı olduğu biyoloji bilimi ile bağdaştırarak insanların pozitif düşünmesinin biyolojik anlamda meydana getirdiği değişimler hakkında açıklamalarda bulundu.

“Annelere DPÜ tanıtıldı”

İlk dersin ardından Bedesten’de Prof. Dr. Uysal ve Prof. Dr. Göçmez ile yemek yiyen anneler, daha sonra Tırmanma Duvarı önünde devam eden Zafer Bilim ve Kültür Şenliği’ne katıldılar. Burada öğrencilerin projeleri hakkında bilgi alan ve Kütahya kültürünü yansıtan el emeği eserleri inceleyen anneler, alanda dans eden öğrencilere de eşlik ettiler. Alanda yer alan ve akademisyenlerden Öğr. Gör. Kudret Armağan’ın yürütücülüğünde gerçekleşen Motivasyon Tırı’nın da konuğu olan anneler daha sonra İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezimize geçerek merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili sunuma katıldılar.

Anne Üniversitesi projesinin öğrencisi olan annelerin üniversiteyi tanımaları için yapılan gezinin son durağı Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezi oldu. Burada yer alan bitkiler ve merkezin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirilen anneler, merkezdeki seraları da ziyaret etme olanağı buldular. Toplamda 5 hafta sürecek proje, 9 Haziran günü düzenlenecek son ders ve diploma töreni ile sona erecek.

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