DPÜ’nün 2 öğretim üyesi “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Karaköse ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesi, ABD’de bulunan Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, ABD’li ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından, çeşitli bilimsel kriterlerin hesaplanmasıyla oluşturuluyor. Liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi ve “Scopus Özet” ve “Atıf Veri Tabanı” üzerinden elde edilen bilgilere göre, dünyanın en fazla atıf alan 100 bin bilim insanı belirlendi. İlk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanlarından oluşan liste konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier tarafından yayımlandı.

Dünyanın en etkili bilim insanlarının sıralandığı listeye Türkiye’den bin 150 bilim insanı dahil olurken, DPÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Karaköse ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen’ de listede yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Dumlupınar Üniversitesinin her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “En Etkili Bilim İnsanları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.