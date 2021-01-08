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DPÜ’lü Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan’a 2020 TÜBA-TESEP Ödülü
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, 2019 yılında yayımladığı Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2020 TÜBA-TESEP ödülünün sahibi oldu.
KÜTAHYA 08.01.2021, 11:48
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Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, 2019 yılında yayımladığı Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2020 TÜBA-TESEP ödülünün sahibi oldu.
Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan TÜBA Ödülleri sahiplerini buldu. Akademiden yapılan açıklamada, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında TÜBA-TESEP ödülüne layık bulunan üç yazardan biri oldu.2019 yılında yayımlanan Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle bu ödülü kazanan Prof. Dr. Özcan, 2018 yılında da Moğol - Rus İlişkileri (1223-1341) adlı eseriyle aynı ödüle layık bulunmuştu.
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