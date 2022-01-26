DPÜ’den yeni SOGEP projeleri hamlesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin Zafer Kalkınma Ajansı iş birliği ile daha önce gerçekleştirdiği SOGEP projelerine yenilerini eklemek istediği bildirildi.

Rektörlük Toplantı Salonu’nda konuya ilişkin olarak gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Kütahya Genç İş Adamları Derneği (KÜGİAD) Başkanı Zafer Bintepe, Zafer Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birim Başkanı Erce Şengül ve Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Kutlu Eser katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin “Taş ve Gümüş Takıya Dönüşüyor Engeller Kalkıyor”, ’Belediye - Üniversite El Ele Kütahya İçin Güçlü Bir Geleceğe” ve “Glütensiz Mutfak” konulu SOGEP projelerini başarıyla gerçekleştirdiğini hatırlatarak DPÜ’nün gelecekte yeni SOGEP’lerin hayata geçmesi için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Toplantı, Üniversitenin sunduğu SOGEP projeleri üzerinde paydaşlarca görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.